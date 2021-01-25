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Штрафы за склонение детей к алкоголю предложили увеличить в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Штрафы за склонение детей к алкоголю предложили увеличить в России

Татьяна Плотникова

Общество

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с инициативой в десять раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков.

В письме министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву общественник сообщил, что алкоголь даже в небольших дозах представляет повышенную угрозу для здоровья детей, а систематическое употребление спиртных напитков способно привести к развитию алкоголизма у несовершеннолетнего.

При этом действующее наказание за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя несущественно относительно последствий данного противоправного действия, считает Хамзаев. Законодательство предусматривает штрафы в размере от полутора до трех тысяч рублей в общем случае и от четырех до пяти тысяч рублей — для родителей и иных законных представителей ребенка.

С учетом этого автор инициативы просит рассмотреть возможность внесения изменений в статью 6.10 Кодекса об административных правонарушениях и увеличить штрафы за вовлечение детей в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в десятикратном размере: от 15 до 30 тысяч рублей и от 40 до 50 тысяч рублей соответственно, сообщает RT.

Ранее ученые выявили фактор, влияющий на развитие алкоголизма.

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