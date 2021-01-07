Ученые выяснили фактор, влияющий на развитие алкоголизма

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Американские ученые провели исследование, результаты которого показали, какой фактор влияет на развитие алкоголизма у людей.

В эксперименте, организованном специалистами Медицинского университета Чикаго, приняли участие 190 молодых людей. Добровольцы в течение десяти лет включали в рацион алкогольную продукцию.

Выяснилось, что у отмечавших пользу и приятный эффект от горячительных напитков заметно повышались шансы на то, чтобы столкнуться с алкоголизмом.

В свою очередь реже употребляли спиртное те, кто замечал явные неприятные эффекты от похмелья, передает РЕН ТВ со ссылкой на American Journal of Psychiatry.

Ранее сообщалось, что россияне не стали чаще покупать алкоголь в период пандемии коронавируса.

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