Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 января

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 25 января, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими осадками.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться от плюс одного до плюс трех градусов, в Подмосковье ожидается от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Ранее сообщалось, что воскресенье, 24 января, стало самым теплым днем с начала зимы. Температура воздуха поднялась до плюс 2,2 градуса и превышала среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на десять градусов.

Читайте также: Синоптик пообещал «двузначную аномалию» в последнюю неделю января