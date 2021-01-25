Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптик пообещал «двузначную аномалию» в последнюю неделю января
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик пообещал «двузначную аномалию» в последнюю неделю января

Татьяна Плотникова

Общество

Последняя неделя января принесет жителям ряда регионов центральной части России аномально теплую погоду, расхождение с климатической нормой будет выражаться двузначными числами. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, обычно последние пять дней января и первые два дня февраля — самые холодные за всю зиму в центральной части России. Однако в этом году прогнозируются аномальные показатели температур из-за переноса теплых воздушных масс со Средиземного моря, а также субтропиков Атлантики.

В результате в центральной части Европейской России прогнозируется от нуля до трех-четырех градусов выше нуля.

— Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на десять, двенадцать, даже тринадцать градусов выше нормы, — рассказал Вильфанд.

Аномально высокие значения термометров ожидаются и в южной части Европейской России — на десять-четырнадцать градусов выше климатической нормы. На востоке Центрального федерального округа температура будет на шестнадцать градусов выше нормы, рассказал Вильфанд РИА Новости.

Ранее стало известно, что температура воздуха в столице в воскресенье, 24 января, поднялась до плюс 2,2 градуса. Таким образом, 24 января стало самым теплым днем с начала зимы. Установившаяся температура воздуха превышает среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на десять градусов.

Читайте также: Жителей столичного региона призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды

аномальное потеплениеРоман ВильфандГидрометцентр РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Все мнения
О проекте