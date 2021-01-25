Синоптик пообещал «двузначную аномалию» в последнюю неделю января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Последняя неделя января принесет жителям ряда регионов центральной части России аномально теплую погоду, расхождение с климатической нормой будет выражаться двузначными числами. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, обычно последние пять дней января и первые два дня февраля — самые холодные за всю зиму в центральной части России. Однако в этом году прогнозируются аномальные показатели температур из-за переноса теплых воздушных масс со Средиземного моря, а также субтропиков Атлантики.

В результате в центральной части Европейской России прогнозируется от нуля до трех-четырех градусов выше нуля.

— Понятно, что такая теплая погода формирует аномалию, даже двузначную: температура на десять, двенадцать, даже тринадцать градусов выше нормы, — рассказал Вильфанд.

Аномально высокие значения термометров ожидаются и в южной части Европейской России — на десять-четырнадцать градусов выше климатической нормы. На востоке Центрального федерального округа температура будет на шестнадцать градусов выше нормы, рассказал Вильфанд РИА Новости.

Ранее стало известно, что температура воздуха в столице в воскресенье, 24 января, поднялась до плюс 2,2 градуса. Таким образом, 24 января стало самым теплым днем с начала зимы. Установившаяся температура воздуха превышает среднесуточную климатическую норму для конца января более чем на десять градусов.

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