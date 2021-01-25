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В Роспотребнадзоре получили первое изображение «британского» штамма COVID-19
Фото: pixabay / Thiago Lazarino

В Роспотребнадзоре получили первое изображение «британского» штамма COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора получили первое изображение «британского» штамма нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 25 января.

Центр «Вектор» впервые в мире сфотографировал новый штамм COVID-19, который был выявлен у пациента в декабре 2020 года.

— Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что российские ПЦР-тесты способны выявлять случаи заражения «британским» вариантом коронавируса, а специальная тест-система может отличить вариантный вирус от «немутантных форм».

В Роспотребнадзоре получили первое изображение «британского» штамма COVID-19Фото: rospotrebnadzor.ru

В ведомстве добавили, что мутации коронавируса не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в составе которой пептидные антигены.

Напомним, новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в конце декабря. По данным консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны, новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и может быть на 70 процентов заразнее обычного.

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