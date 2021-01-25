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Приуроченные к проекту «Время ранних» тематические «Тройки» выпустили в метро
/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Приуроченные к проекту «Время ранних» тематические «Тройки» выпустили в метро

Юлия Ямпольская

Город

Тематические карты «Тройка», посвященные проекту «Время ранних», выпустили в столичном метрополитене. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что транспортные карты можно приобрести в кассах на станциях Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с 25 января в период с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Тираж составляет 30 тысяч экземпляров.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что с начала проекта количество пассажиров на станциях, где действует акция, снизилось почти на три процента. Так, уже 3,9 тысячи горожан изменили время своих поездок, и в час пик утром в поездах стало свободнее.

В рамках проекта «Время ранних» пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий могут проехать в два раза дешевле утром в рабочие дни. Для этого нужно пройти через турникет в период с открытия станций до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Проект стартовал 2 ноября 2020 года и продлится до 2 июля 2021 года.

Читайте также: Скидку в рамках проекта «Время ранних» получили уже более 3,5 миллиона пассажиров метро

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