Представитель Шаляпина рассказала о его психологическом состоянии незадолго до смерти

Фото: instagram/shalyap_in

PR-директор стендап-комика и актера Александра Шаляпина Мария Малякина рассказала о его самочувствии незадолго до смерти. О вероятных причинах кончины артиста его представитель сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы» в понедельник, 25 января.

По ее словам, у Шаляпина была затяжная депрессия из-за отмены концертов на фоне коронавируса.

— Он запил. И они (актер и его супруга — прим. «ВМ») решили, что он на реабилитацию пойдет. Только вышел в четверг, мы ему запланировали концерты на февраль. Все было нормально, хорошо. Он был очень расстроен, что никому не нужен. Был печален. И видите, к чему это привело, — рассказала представитель стендап-комика.

Она пояснила, что в состояние депрессии Шаляпин впал еще весной. Помимо этого, артист выпивал, но главная причина депрессии — отмена концертов, добавила PR-директор.

Ранее стало известно, что Шаляпина нашли мертвым в его квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Предварительная версия — самоубийство.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Шаляпин родился в 1979 году. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Карпов», «Крапленый», «Опережая выстрел», «Бессонница», «Под прикрытием».

В качестве комика начал выходить на сцену в 2010 году. Поначалу это были клубы, где он проводил вечеринки «Стендап-проект». С осени 2012 года до ноября 2014 года был постоянным участником проекта Stand Up.

Ранее по теме:

«Следы крови»: стали известны первые подробности смерти стендапера Александра Шаляпина

Битбокс и звук снега: коллега Шаляпина рассказал трогательную историю знакомства с актером