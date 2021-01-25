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Певица Жасмин выразила соболезнования в связи со смертью Александра Шевчука
жасмин

Певица Жасмин выразила соболезнования в связи со смертью Александра Шевчука

Никита Абрамов

Звезды

Певица Жасмин выразила свои соболезнования в связи с кончиной стилиста Александра Шевчука.

По ее словам, свои первые шаги в шоу-бизнесе Жасмин сделала именно при помощи стилиста.

— Помню, когда он меня увидел, сказал «хм, волосы длинные и кудрявые — нужно коротко подстричь и выпрямить!» «Вот изверг!» — в ужасе подумала тогда я, — написала певица.

Однако быстро Шевчук стал для звезды не только хорошим стилистом, но также и надежным другом.

— Саша, покойся с миром, тебя многие будут помнить с теплотой, — написала Жасмин в своем Instagram-аккаунте.

Ранее певица Лайма Вайкуле сообщила о смерти звездного стилиста Александра Шевчука. Причину смерти певица не указала.

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