Что известно о смерти стендап-комика Шаляпина в Москве

Фото: instagram/shalyap_in

В понедельник, 25 января, стало известно о смерти стендап-комика и актера Александра Шаляпина. Ему было всего 42 года. О случившемся сообщила представительница артиста. По предварительной версии, это было самоубийство. Каким Шаляпин запомнился коллегам по цеху, что могло стать причиной трагедии и чем он отличался от других юмористов — в материале «Вечерней Москвы».

Обстоятельства смерти

Тело стендапера нашли в его квартире на Хорошевском шоссе. 31-летняя жена Шаляпина увидела следы крови, когда в час ночи открыла дверь своим ключом. Вернувшаяся с дачи женщина была напугана и позвала соседа. Вместе они обнаружили тело актера.

По признаниям супруги, Шаляпин страдал от алкогольной зависимости уже 20 лет. Лечился в клинике в Белгороде. В Москву он вернулся 21 января. Тогда у супругов произошел серьезный разговор, после которого жена поехала за город.

Представительница: «Это из-за коронавируса»

Пиар-директор Шаляпина Мария Малякина сообщила «Вечерней Москве», что актер находился в депрессии из-за отмены концертов во время пандемии коронавируса. Она также подтвердила, что до недавнего времени Александр проходил курс реабилитации от алкогольной зависимости.

— Он был на реабилитации. Состояние депрессии началось с коронавируса. Он в принципе хандрил, но с коронавирусом депрессия обострилась, когда концерты все поотменяли. И он запил. И решили, что он на реабилитацию пойдет. Только вышел в четверг, мы ему запланировали концерты на февраль. Все было нормально, хорошо. Но он был очень расстроен, что он никому не нужен. Был печален. И видите, к чему это привело. Триггером (к самоубийству — прим. «ВМ») стало то, что концерты отменили, — сказала Малякина.

Она отметила, что стендапер и до коронавируса выпивал, так как, по ее словам, все творческие люди так делают. Но в сильную депрессию его вогнала именно отмена выступлений.

Каким он запомнился коллегам по цеху?

Российский комик, участник телешоу Stand Up Виктор Комаров запомнил Шаляпина позитивным человеком.

— Впечатления о нем только хорошие, позитивные, очень жаль. Он выделялся своей подачей, актерскими данными очевидными, которые были выше, чем у остальных, и музыкальным оформлением своих монологов, — рассказал он «Вечерней Москве».

Комаров, как и многие, кто знал выдающегося комика, очень расстроен его смертью: «Земля ему пухом, чтобы у родных было все хорошо».

Стендап-комик Кирилл Сиэтлов был ошарашен вестью о смерти коллеги.

— Это просто ужасная новость… — со скорбью сказал он.

Больше всего из репертуара Шаляпина комик запомнил звукоподражание.

— Я не знал, как он выглядит, я только узнал, что его зовут Шаляпин. Представлял, что он и выглядит как Шаляпин. И вот первое, что мне сказали: «Ты делаешь классно, вот так же, как Витя и Саша». Саша, который делает шаги, как будто бы по снегу идет, а он на сцене стоит, — добавил Сиэтлов.

«Чем раньше начинаешь учиться, тем больше стаж»

Шаляпин вырос на советской эстраде и кинематографе. В одном из интервью он рассказал, что его самый любимый актер — Андрей Миронов.

— Мне очень нравится, как он ведет себя на сцене, в кадре. Его энергетика пробивает и завораживает. Советские фильмы меня вдохновляли, они приводили в движение мой внутренний мир. А в эстраде — это, конечно же, Аркадий Райкин. Помню, в детстве увидел его номер с масками. Меня поразило, как он в считаные секунды менял образ. Для меня, как человека, рожденного в СССР, стендап — это современный вариант эстрады, — говорил он.

К стендапу Шаляпин готовился еще с детства, хотя и неосознанно. Он умело имитировал звук падающего снега или пистолетного выстрела. На школьных переменах он рассказывал ребятам свои сериалы. Особенность его выступлений заключалась в сочетании рассказов со звукоимитацией. Позднее друг Вахтанг научил его делать битбокс.

Шаляпин также завораживал публику своей честностью, не боялся говорить о своих страхах и паранойях. Любил шутить про свой район, где «бабы» могли на скаку коня остановить и «вломить», если их обидят. При этом они выглядели весьма «симпатично».

Детство артиста прошло на родине мамы — в Самаре. По его словам, искусством он «заразился» от подруги бабушки, ведущей актрисы местного драмтеатра. Он ходил на различные спектакли, капустники, видел, как играют актеры, и «все впитывал». В Самаре Шаляпин окончил театрально-телевизионную студию «Товарищ», куда поступил в 13-летнем возрасте (!).

— Чем раньше начинаешь учиться, тем больше стаж, — говорил он.

Родители мамы (которая была в разводе с мужем) хотели сделать из Саши железнодорожника. И он даже успел поработать в этом качестве, имел трудовую книжку. Но наперекор родителям пошел в искусство.

Содержание стендапов: пьяные вечеринки и туристы в Египте

Актер концентрировался на поведении людей. Как ведут себя на пьяных вечеринках или на египетских курортах наши туристы: «Мой стендап в основном носит развлекательный характер. Я не философ и не призываю говорить о проблемах ЖКХ».

Прежде чем выступить перед большой публикой, он обкатывал шутки перед маленькой, так называемой фокус-группой. Если 10–15 человек в пабе не смеялись, то надо переделывать. Если и после редактуры шутка не зашла — вычеркивал. Нередко случалось так, что его они веселили, а зал сидел молча. Зрители не всегда могли оценить его тягу к сюрреализму.

Работа в кино приносила ему не меньше удовольствия, чем стендапы. В 2016 году ему посчастливилось сыграть одну из главных ролей в фильме «Мужские каникулы». Работа на площадке с Алексеем Кравченко стала для него «большой школой». Съемки проходили в Геленджике в экстремальных условиях, что очень нравилось Шаляпину. Он предпочитал съемки «на натуре».

Краткая биография

Александр Шаляпин родился 6 мая 1979 года в Люберцах. Выпускник Самарской государственной академии культуры и искусств. Он был известен широкой публике прежде всего выступлениями на Stand Up Show. Стендапить начал в 2010 году. Уже в следующем году он выиграл приз «Лучшая альтернативная пародия» на фестивале программы «Большая разница». С 2012 года Шаляпин стал постоянным участником проекта Stand Up на канале ТНТ.

Помимо юмористической карьеры, Шаляпин отдал 13 лет жизни киноиндустрии. За этот промежуток времени успел сыграть в более чем трех десятках фильмов. Среди них «Бумер-2», «Глухарь-2», «Женщины против мужчин». Он также снимался в сериалах, например, «Бессонница», «Временно недоступен», «Крапленый», «Карпов», «Под прикрытием», «Опережая выстрел». В общей сложности на его счету полсотни картин.

Читайте также: Ушел из жизни известный звездный стилист Александр Шевчук