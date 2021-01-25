Алексей Степанов возглавил главное управление капстроительства управделами президента

Фото: РИА Новости

Алексей Степанов возглавил главное управление капитального строительства Управления делами президента Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 25 января.

Данный указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости. По его словам, в последние месяцы ситуация на российском рынке труда улучшается, но все еще остается напряженной. Глава государства отметил, что, судя по последним тенденциям в экономике, подобная задача выглядит абсолютно реалистичной.

Читайте также: Президент России назвал преимущества ЕГЭ