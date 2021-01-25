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Алексей Степанов возглавил главное управление капстроительства управделами президента
Фото: РИА Новости

Алексей Степанов возглавил главное управление капстроительства управделами президента

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Алексей Степанов возглавил главное управление капитального строительства Управления делами президента Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 25 января.

Данный указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости. По его словам, в последние месяцы ситуация на российском рынке труда улучшается, но все еще остается напряженной. Глава государства отметил, что, судя по последним тенденциям в экономике, подобная задача выглядит абсолютно реалистичной.

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