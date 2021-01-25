Мосгорсуд подтвердил незаконность отказа в возбуждении дела против отца сестер Хачатурян

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мосгорсуд подтвердил незаконность отказа в возбуждении уголовного дела о насилии над дочерями в отношении Михаила Хачатуряна. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе суда.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на постановление Басманного районного суда Москвы от 4 декабря 2020 года. Тогда суд признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными.

Адвокат младшей из сестер Хачатурян отметил, что, вероятно, по истечении месяца будет возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, по которому девушек должны признать потерпевшими, сообщает РИА Новости.

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания.

Следствие в отношении сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Кроме того, ей было назначено дополнительное обследование.

В мае 2020 года адвокат одной из девушек Алексей Липцер сообщил, что Следственный комитет РФ отказался переквалифицировать действия сестер на самооборону, тем самым не допустив смягчения обвинения. При этом заместитель генпрокурора еще в январе настаивал на переквалификации дела.

Вскоре стало известно, что сестры, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела. Адвокаты девушек настаивают на том, что их действия являлись защитой жизней от посягательств со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.

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