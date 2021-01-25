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«Гордость переполняет»: Авербух показал, как его сын выполняет опасный трюк
Фото: youtube.com / Центральное телевидение

«Гордость переполняет»: Авербух показал, как его сын выполняет опасный трюк

Никита Абрамов

Звезды

Фигурист Илья Авербух поделился с поклонниками видео, на котором его сын Мартин выполняет опасный трюк — покорение рампы на скейте.

— Гордость переполняет, когда вижу, как сын преодолевает страх в стремлении быть лучше! Желаю всем всегда находить внутренние силы, — написал Авербух под видео в своем Instagram-аккаунте.

Также за Мартина порадовались и подписчики его отца.

«Рада за тебя, искренне!»; «То, что он делает, — одно восхищение»; «Гордиться детьми — это счастье!» — написали поклонники в комментариях.

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