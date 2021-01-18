Сын Авербуха впервые вышел в свет с отцом и мачехой Арзамасовой

Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгое время скрывали свой роман / Фото: youtube.com

Сын фигуриста Ильи Авербуха Мартин от первого брака впервые вышел в свет вместе с отцом и его молодой женой — актрисой Елизаветой Арзамасовой. Молодожены и 16-летний сын спортсмена сходили на спектакль «Горбачев» в московский Театр Наций.

Мартин поделился со своими подписчиками в Instagram в разделе Stories видео, которое снял в зрительном зале. В кадре были Авербух и Арзамасова, увлеченные просмотром постановки и будто не замечающие, что их снимают.

— Образовываюсь с Ильей Авербухом и Лизой Арзамасовой, — кратко прокомментировал пост подросток.

Фото: instagram.com/martin_averbukh/

Мартин отметил отца и молодую мачеху на видео, после чего они оба сделали репосты на свои личные аккаунты.

Напомним, в конце 2020 года актриса Лиза Арзамасова вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Пара долгое время скрывала свои отношения. Ранее Арзамасова поделилась эмоциями после критики ее свадьбы. Она поблагодарила фанатов за поздравления и добрые пожелания и отметила, что это помогло паре пережить осуждение в Сети со стороны общественности из-за разницы в возрасте молодоженов в 22 года. Также актриса показала снимки с медового месяца с Авербухом в Сочи.

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