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Россия сняла ограничения на въезд для граждан четырех стран
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия сняла ограничения на въезд для граждан четырех стран

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили на сайте правительства Российской Федерации.

Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Гражданам указанных государств разрешается въезд в РФ через воздушные пункты пропуска. Россияне также могут улететь в любую из этих стран.

Ранее стало известно, что с 28 января авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты из Москвы в Хельсинки.

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