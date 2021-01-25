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Байден разрешил трансгендерам служить в ВС США
Джо Байден подписал соответствующий исполнительный указ / Фото: whitehouse

Байден разрешил трансгендерам служить в ВС США

Юлия Курганова

Политика

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в ВС США. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба Белого дома.

— Президент Байден подписал исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого, — сказано в сообщении.

Американский лидер отметил, что половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы. Также он добавил, что сила США заключается в многообразии, сообщает РИА Новости.

Напомним, что после прихода в Белый дом в 2017 году Трамп заявил, что трансгендерам запретят служить в американской армии. В 2019 году министерство обороны подписало директиву, которая запрещает большей части трансгендеров служить в вооруженных силах. Сообщалось, что любой трансгендер имеет право проходить службу только с военнослужащими того пола, который был указан при его рождении.

Службу трансгендеров в армии официально разрешили в 2016 году во время президентства Барака Обамы.

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