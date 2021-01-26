Билеты на поезда «Ласточка» и «Стриж» стали продавать по акции от 555 рублей

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

До 8 февраля 2021 года можно купить билеты на поезда «Ласточка» и «Стриж» от 555 рублей. Об этом сообщается на сайте АО «ФПК» в понедельник, 25 января.

— В российский День студента ФПК запускает акцию для пассажиров дневных скоростных поездов. Стоимость билетов в рамках акции — от 555 рублей в зависимости от направлений. Оформить билеты по акционному тарифу можно до 8 февраля. А совершить по ним поездки — с 1 по 28 февраля, — сказано в сообщении.

Уточняется, что данная акция распространяются на дневные скоростные поезда с местами для сидения, которые курсируют между Москвой и Нижним Новгородом, Брянском, Смоленском и Воронежем, Белгородом и другими городами. Билеты по сниженным ценам можно оформить, в том числе в поезда «Ласточка», «Стриж» и «Иван Паристый».

Полный список поездов, которые участвуют в акции, и условия ее проведения размещены на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции». Купить билеты можно на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении и в железнодорожных кассах.

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