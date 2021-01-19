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РЖД изменят график движения 124 поездов из-за низкого пассажиропотока
Фото: @rzd_official / Официальный аккаунт РЖД в Instagram

РЖД изменят график движения 124 поездов из-за низкого пассажиропотока

Ростислав Зубков

Транспорт

В январе — апреле 2021 года будет временно изменена периодичность курсирования поездов либо отменен ряд составов дальнего следования. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочке» РЖД).

Ранее холдинг Российских железных дорог отменял и изменял периодичность курсирования некоторых поездов. Корректировки связаны с негативными последствиями пандемии коронавируса, из-за которой пассажиропоток сократился.

В свете вышесказанного на данный момент профильные службы и ведомства хотят сделать так, чтобы размеры движения поездов были соразмерны пассажиропотоку. Для этого обдумываются и применяются разные варианты решения вопроса.

— Так, с января по апрель в нормативном графике движения будет временно ограничено движение 53 пар поездов дальнего следования и изменена периодичность курсирования 71 пары поездов, спрос на которые минимален, — сказали РИА Новости в ФПК.

Ранее стало известно, что РЖД снизят стоимость билетов на ретропоезд «Яхрома».

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Читайте также: График ряда проходящих через Курский вокзал поездов изменится с 15 марта

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