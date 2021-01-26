Ученый сообщил, что у переболевших COVID-19 иммунитет ослаблен до двух месяцев

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Иммунитет после перенесенного коронавируса ослаблен в течение полутора-двух месяцев. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян.

— Снижение иммунитета длится полтора-два месяца после перенесенного COVID-19 и носит обратимый характер. Клинически это проявляется как синдром астенизации, — сообщил он.

Ученый отметил, что после перенесенного COVID-19 пациенты часто жалуются на повышенную утомляемость и сонливость. Также вирус влияет на когнитивные функции и способность человека справляться с нагрузками. Тотолян добавил, что проводились исследования, которые выявили иммунологические маркеры таких последствий.

Кроме того, специалист подчеркнул, что вырабатывающийся естественным путем иммунитет зачастую более стойкий, чем поствакцинальный. При этом это правило не распространяется на коронавирус, потому что не у всех переболевших вырабатываются нейтрализующие антитела. По его словам, антитела, которые появляются в организме после прививки российскими вакцинами «Спутник V» и «Эпиваккорона», лучше защищают, чем образованные в результате перенесенной в легкой форме инфекции, передает издание «Известия».

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