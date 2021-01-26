«Большой грех»: в РПЦ прокомментировали рождение «тайного сына» Началовой

Юлия Началова умерла почти два года назад / Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Русская православная церковь (РПЦ) считает возможным появление на свет детей только естественным путем, без вмешательства медиков и экспертов-генетиков. Если «тайный сын» певицы Юлии Началовой, который был рожден суррогатной матерью, действительно существует, то совершен большой грех. Об этом сообщил религиовед Денис Батарчук.

— У верующих людей считается, что чадорождение и само зачатие является актом Божьим и чудом. И вмешиваться в него современным технологиям не следует, это большой грех. Считается, что это тайна, в которую нам лезть не надо. Ребенок — это не просто какая-то биологическая единица, а это благословение Божье. Нужно, чтобы мужчина и женщина сделали это в любви и согласии сами, — объяснил он в беседе с порталом «Дни.ру».

Также протоиерей Алексей Ахметзянов назвал вторую причину, по которой вышеуказанные процедуры являются греховными.

— Врачи перестраховываются, и оплодотворяются несколько яйцеклеток. Какие-то клетки отбраковываются. Сама по себе эта операция — убийство. Отбраковывать людей невозможно. Это то же самое, что и аборт, — заявил церковнослужитель.

Отмечается, что если РПЦ называет рождение «тайного сына» Началовой грехом, то, следовательно, и жизненный путь мальчика будет непростым.

Ранее сообщалось, что Началова незадолго до смерти заморозила свой биоматериал, так как рассчитывала сделать ЭКО. Выносить самой ребенка у нее не получилось из-за проблем со здоровьем. После смерти артистки ее возлюбленный, судья Вячеслав Кудря, якобы использовал яйцеклетки покойной для рождения сына с помощью суррогатной мамы.

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