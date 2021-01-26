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Москвичи от 26 до 40 лет чаще сдают плазму для пациентов с COVID-19
Фото: dszn.ru / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Москвичи от 26 до 40 лет чаще сдают плазму для пациентов с COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Горожане в возрасте от 26 до 40 лет чаще всего становятся донорами плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.

Уточняется, что среди выздоровевших после COVID-19 людей многие откликнулись на призыв и стали донорами плазмы. Так, половина из них — москвичи, находящиеся на пике физической нормы. Кроме того, немало среди доноров представителей молодежи.

Переливание донорской плазмы с антителами к коронавирусной инфекции является одним из экспериментальных способов лечения пациентов с COVID-19. Использовать ее советует Клинический комитет. Такой метод позволяет уменьшить смертность и добиться улучшения состояния пациентов с тяжелыми формами болезни, передает РИА Новости.

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