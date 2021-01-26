Разработчик «Новичка» собирается выпустить лекарство от коронавируса

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк планирует в скором времени выпустить противовирусное лекарство «Иммофон», которое способно бороться с коронавирусом. Об этом рассказал Леонид Ринк во вторник, 26 января.

— Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19, — сказал специалист.

Препарат основан на лекарстве «Диуцифон», которое было создано в Советском Союзе. Его использовали для лечения проказы. Препарат входил в список жизненно-важных лекарств. В новом средстве устранили главную недоработку советского препарата — плохое растворение в воде, а значит, и в плазме крови.

Помимо борьбы с COVID-19, лекарство можно использовать для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита и некоторых других заболеваний.

Леонид Ринк пояснил, что «Иммофон» уже начали тестировать. В исследовании приняли участие около 700 пожилых пациентов-добровольцев.

— Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения, — сказал ученый.

Он добавил, что одна доза нового препарата будет стоить около тысячи рублей, передает РИА Новости.

Леонид Ринк занялся разработкой лекарственных средств после прекращения разработки химического оружия в России в 1990-х годах.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 100 миллионов тестов на коронавирус провели в России