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Более 100 миллионов тестов на коронавирус провели в России
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Более 100 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Виктория Родимкина

Общество

В России за все время пандемии провели более 100 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 26 января.

За минувшие сутки в стране провели 292 тысячи лабораторных исследований на выявление инфекции. Под наблюдением врачей в РФ остаются 648 799 человек с подозрением на COVID-19.

Ранее врач Елена Малышева назвала категорию людей, которым необходимо в обязательном порядке вакцинироваться от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эпидемиолог оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей коронавируса

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