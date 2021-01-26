Более 100 миллионов тестов на коронавирус провели в России

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В России за все время пандемии провели более 100 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 26 января.

За минувшие сутки в стране провели 292 тысячи лабораторных исследований на выявление инфекции. Под наблюдением врачей в РФ остаются 648 799 человек с подозрением на COVID-19.

Ранее врач Елена Малышева назвала категорию людей, которым необходимо в обязательном порядке вакцинироваться от коронавируса.

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