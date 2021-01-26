Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

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Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) во вторник, 26 января.

Отмечается, что дальность полета превысила восемь тысяч километров.

— Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более восьми тысяч километров, — заявили в сообщении.

В ведомстве добавили, что полет был совершен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает РИА Новости.

Ранее объединенное командование воздушно-космической обороны Соединенных Штатов Америки и Канады (NORAD) заявило, что отследило два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски. Об этом ведомство сообщило в Twitter-аккаунте во вторник, 26 января.

По данным NORAD, это произошло около 19:00 по местному времени (примерно в 3:00 по Москве).

— Самолеты оставались в международном воздушном пространстве, — уточнили в сообщении.

At approx. 7pm EST, Alaskan NORAD Region positively identified and tracked two Tu-142 Russian maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone.



The aircraft remained in int'l airspace and did not enter 🇺🇸or 🇨🇦 sovereign airspace #WeHaveTheWatch — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 26, 2021

Ранее сообщалось, что США перебросили в Румынию ударные беспилотники и около 90 военных.

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