Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями
Российские противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) во вторник, 26 января.
Отмечается, что дальность полета превысила восемь тысяч километров.
— Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более восьми тысяч километров, — заявили в сообщении.
В ведомстве добавили, что полет был совершен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает РИА Новости.
Ранее объединенное командование воздушно-космической обороны Соединенных Штатов Америки и Канады (NORAD) заявило, что отследило два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ПВО) Аляски. Об этом ведомство сообщило в Twitter-аккаунте во вторник, 26 января.
По данным NORAD, это произошло около 19:00 по местному времени (примерно в 3:00 по Москве).
— Самолеты оставались в международном воздушном пространстве, — уточнили в сообщении.
At approx. 7pm EST, Alaskan NORAD Region positively identified and tracked two Tu-142 Russian maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone.— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 26, 2021
The aircraft remained in int'l airspace and did not enter 🇺🇸or 🇨🇦 sovereign airspace #WeHaveTheWatch
Ранее сообщалось, что США перебросили в Румынию ударные беспилотники и около 90 военных.
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