Ученые рассказали, как женщины повлияли на одомашнивание собак

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Люди могли одомашнить собак из-за женщин, так как в древности они больше привязывались к животным. Об этом заявили ученые из Университета штата Вашингтон (США).

Согласно данным исследования, собаки, которых люди приручили около 23 тысяч лет назад, использовались не только в качестве охранников и охотников. Они становились любимчиками у женского пола.

— Мы обнаружили, что отношения собак с женщинами могли иметь большее влияние на связь собаки и человека, чем отношения с мужчинами, — цитирует исследователей Journal of Ethnobiology.

Так, по словам ученых, если представительницы слабого пола привязывались к четвероногим, то и мужчины более терпимо относились к их присутствию.

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