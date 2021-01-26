Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин оценил риски контрафакта при дистанционной продаже лекарств
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин оценил риски контрафакта при дистанционной продаже лекарств

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Онлайн-продажа безрецептурных лекарств в России не должна повлечь за собой рост цен и появление контрафактной продукции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации РФ Андреем Турчаком во вторник, 26 января.

Глава правительства России напомнил, что в апреле 2020 года была разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. Важно, отметил премьер-министр, чтобы это не повлекло развитие деятельности недобросовестных участников рынка, передает ТАСС.

— Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть, — сказал Михаил Мишустин.

Ранее глава российского кабинета министров поручил проверить контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный.

Читайте также: СМИ: Мишустин назначил главу Росавтодора первым замруководителя Минтранса

лекарствоонлайн-покупкаМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте