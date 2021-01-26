Мишустин оценил риски контрафакта при дистанционной продаже лекарств

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Онлайн-продажа безрецептурных лекарств в России не должна повлечь за собой рост цен и появление контрафактной продукции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации РФ Андреем Турчаком во вторник, 26 января.

Глава правительства России напомнил, что в апреле 2020 года была разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. Важно, отметил премьер-министр, чтобы это не повлекло развитие деятельности недобросовестных участников рынка, передает ТАСС.

— Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть, — сказал Михаил Мишустин.

Ранее глава российского кабинета министров поручил проверить контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный.

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