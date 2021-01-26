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Врач рассказала, как теплая погода может повлиять на работоспособность
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врач рассказала, как теплая погода может повлиять на работоспособность

Ксения Монахова

Здоровье

Теплая погода, которая установилась в столице, может спровоцировать сонливость, вялость и плохую работоспособность. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, такая реакция организма проявляется из-за низкого атмосферного давления.

— Как правило, такая теплая, сырая и пасмурная погода сопровождается низким атмосферным давлением. Это давление у очень многих людей вызывает упадок сил, сонливость, низкую работоспособность и апатичную вялость, — пояснила врач.

Она подчеркнула, что у возрастных людей ярче проявляется метеозависимость. Сосуды плохо реагируют на изменения погоды, поэтому они плохо себя чувствуют. Специалист рекомендует бороться с сонливостью и апатией с помощью прогулок на свежем воздухе и спорта. Также стоит раньше ложиться спать и просыпаться. Желательно засыпать до 12 часов ночи, отмечает врач. Спать рекомендуется в темноте для выработки гормона мелатонина, сообщает «Москва 24».

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