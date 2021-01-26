Шотландские ученые выяснили размеры детеныша тираннозавра

Фото: www.sxc.hu

Размер детенышей тираннозавров рассчитали шотландские ученые. Исследование проводили специалисты Эдинбургского университета. Об этом сообщает «Мир 24» со ссылкой на Canadian Journal of Earth Sciences.

Анализ проводили на основе окаменевшей челюстной кости и маленьком когте. Эти останки были обнаружены в Северной Америке. По данным ученых, возраст окаменелостей составляет порядка 70 миллионов лет.

Размер челюстной кости, по словам ученых, составлял три сантиметра. Ее удалось идентифицировать благодаря характерной формы для тираннозавров. Уточняется, что размер яиц этих видов рептилий мог достигать почти 18 дюймов (более 43 сантиметров) в длину. Детеныши, которые из них вылуплялись, были достаточно крупными по сравнению с потомством современных яйцекладущих. Однако габариты их родителей были значительно больше.

«Ребенок» тираннозавра в длину достигал 90 сантиметров, а его мама или папа — до 12 метров. Вес взрослой особи составлял до восьми тонн. При этом детеныши появлялись на свет с полным набором зубов. Предположительно, они сами могли добывать себе пищу вскоре после вылупления.

Читайте также: «Поворотная точка»: ученые открыли шестой период массового вымирания Земли