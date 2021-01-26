Ретейлеры прокомментировали информацию о запросе ФНС по ценам на продукты

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Ассоциация компаний розничной торговли пока не получала от ретейлеров информацию о запросах налоговиков по возможному изменению цен на продукты в будущем. Об этом заявили в АКОРТ.

По словам представителя организации, на сегодняшний день у АКОРТ нет таких данных.

— В АКОРТ не поступала информация от торговых сетей о таком запросе ФНС, — сказали РИА Новости в ответ на запрос.

В ассоциации уточнили, что сведения о нынешних ценах регулярно направляются торговыми сетями в профильные органы, которые, в свою очередь, следят за потребительскими ценами.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федеральная налоговая служба запросила у производителей прогноз изменения стоимости базовых продуктов в России по кварталам до конца 2021 года.

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