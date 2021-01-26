Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 и 2022 годах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 и 2022 годах

Ростислав Зубков

Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные из нового доклада МВФ.

Если в октябре прошлого года эксперты фонда полагали, что в 2021-м ВВП РФ поднимается на 2,8 процента, то, судя по последней информации, прогноз улучшился на 0,2 — до 3 процентов.

Помимо этого, МВФ ожидает, что в 2022 году показатель валового внутреннего продукта России увеличится на 3,9 процента (против октябрьского прогноза — 2,3).

В фонде уточняют, что в 2020-м российская экономика потеряла 3,6 процента.

— Одобрение вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежду на окончательное прекращение пандемии, — приводит РИА Новости выдержку из доклада МВФ.

Специалисты добавили, что экономическая активность в мире адаптируется к новым реалиям, несмотря на рост числа жертв коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Зачем России нужны богатые китайцы

ВВПМВФРоссия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Все мнения
О проекте