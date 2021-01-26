МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 и 2022 годах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные из нового доклада МВФ.

Если в октябре прошлого года эксперты фонда полагали, что в 2021-м ВВП РФ поднимается на 2,8 процента, то, судя по последней информации, прогноз улучшился на 0,2 — до 3 процентов.

Помимо этого, МВФ ожидает, что в 2022 году показатель валового внутреннего продукта России увеличится на 3,9 процента (против октябрьского прогноза — 2,3).

В фонде уточняют, что в 2020-м российская экономика потеряла 3,6 процента.

— Одобрение вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежду на окончательное прекращение пандемии, — приводит РИА Новости выдержку из доклада МВФ.

Специалисты добавили, что экономическая активность в мире адаптируется к новым реалиям, несмотря на рост числа жертв коронавируса.

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