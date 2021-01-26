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Число случаев COVID-19 в мире превысило 100 миллионов
Фото: twitter.com/XHNews

Число случаев COVID-19 в мире превысило 100 миллионов

Ростислав Зубков

В мире

С начала пандемии коронавируса в мире число случаев заражения превысило 100 миллионов. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

На портале указано, что к настоящему моменту количество случаев инфицирования достигло 100,4 миллиона. За все время распространения COVID-19 его жертвами стали свыше 2,151 миллиона человек. Вместе с тем переболели и выздоровели более 72,4 миллиона пациентов.

Самая непростая эпидемиологическая обстановка по-прежнему в США. В Америке выявили более 25,8 миллиона случаев заболевания ковидом и свыше 431,4 тысячи летальных исходов.

Тяжелая эпидситуация и в Индии: свыше 10,6 миллиона случаев заражения и более 153,6 тысячи смертей. Далее следует Бразилия: более 8,8 миллиона случаев инфицирования и 217,7 тысячи летальных исходов.

Ранее ВОЗ назвала главную опасность новых штаммов коронавируса.

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