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Стали известны возможные побочные эффекты вакцины Центра Чумакова
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Стали известны возможные побочные эффекты вакцины Центра Чумакова

Ростислав Зубков

Здоровье

На сегодняшний день испытания третьей российской вакцины от коронавируса идут успешно. У добровольцев нет почти никаких побочных эффектов, заявил заместитель гендиректора Центра имени Чумакова РАН по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов во вторник, 26 января.

На данный момент этой вакциной привились 300 участников клинических исследований. Если побочный эффект и возникает, то зачастую он характеризуется небольшим раздражением в месте укола.

— Каких-то серьезных побочных эффектов в виде долговременного повышения температуры или плохого самочувствия мы не отмечали, не видели, — отметил Чернов в эфире «России 24».

Эксперт уточнил, что конкретные цифры по исследованиям можно будет озвучить после того, как Министерство здравоохранения России примет решение по переданным Центром Чумакова документам для регистрации. В настоящее время вакцина завершает второй этап клинических испытаний.

Напомним, в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

Позже в РФ была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Еще одну разработку планируют зарегистрировать в феврале–марте. В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова создают цельновирионную вакцину.

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Читайте также: Из «трупов» патогенов: что известно о третьей российской вакцине от коронавируса

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