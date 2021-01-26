Музей Победы подготовил программу к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Фото: пресс-служба Музея Победы

Президент России Владимир Путин в среду, 27 января, в Музее Победы даст старт новому иммерсивному проекту «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Он станет частью большой программы, которую подготовили к 77-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Уникальный проект, который создан в рамках экспозиции «Подвиг народа», объединил возможности театра, кино и подлинных артефактов. Трехмерные панорамы, подлинные кадры кинохроники, фильмы-реконструкции, голографические проекции, исторически достоверные декорации и элементы иммерсивного театра создают эффект присутствия.

— Наш новый проект покажет, какими они были — простые ленинградцы, и как в невыносимых условиях отстояли свой великий город, — рассказал заместитель секретаря Общественной палаты, директор музея Победы Александр Школьник.

Также с 26 по 28 января учреждение организует почти на 1000 площадках в 82 российских регионах и в Белоруссии кинопоказы художественных картин о подвиге ленинградцев, а 27 января в онлайн-формате пройдет межрегиональная форсайт-сессия музеев, которая будет посвящена блокаде Ленинграда.

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