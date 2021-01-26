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Американка стала миллионершей из-за ошибки кассира
Фото: pexels.com / Karolina Grabowska

Американка стала миллионершей из-за ошибки кассира

Юлия Курганова

Общество

Жительница американского города Боно выиграла миллион долларов из-за ошибки кассира в супермаркете. Об этом сообщается на официальном сайте Arkansas Scholarship Lottery.

Женщина купила в магазине вместе с продуктами несколько лотерейных билетов. Стоимость каждого из них была около десяти долларов, но кассир случайно продал ей билет за 20 долларов, который в результате оказался выигрышным.

— Когда она стерла защитный слой и увидела выигрышный номер, то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом она несколько раз протерла глаза и заплакала, — рассказывается на сайте лотереи.

Часть выигранных денег американка и ее супруг планируют потратить на погашение кредитов на дом и машины, но основную сумму семья планирует отложить на пенсию.

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выигрыш в лотерееСШАкассир
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