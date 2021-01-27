Ученые объяснили, почему мужчины чаще умирают после заражения коронавирусом

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Смертельные осложнения от коронавируса в 1,7 раза чаще развиваются у мужчин, чем у женщин. Ученые Йельского университета в США объяснили причину гендерных различий в развитии данного заболевания.

По заключению ученых, мужские гормоны андрогены могут усиливать способность вируса атаковать клетки.

Помимо этого, именно у мужчин старше 60 лет чаще развивается смертельно опасное системное воспаление, получившее название цитокиновый шторм. Это объясняется тем, что с возрастом мужчины теряют первичный иммунный ответ на SARS-CoV-2, но у них часто возникает чрезмерная компенсаторная реакция со стороны других молекул иммунной системы.

В то же время в организме женщин содержится обилие генов, регулирующих иммунный ответ, так как у них две Х-хромосомы. Несмотря на то, что одна из Х-хромосом заглушена из-за механизма дозовой компенсации генов, часть ДНК имеет способность активировать врожденную иммунную систему.

Защита женщин от коронавирусной инфекции усиливается половым гормоном эстрогеном. Он способен блокировать рецептор АСЕ2, с помощью которого COVID-19 проникает в клетки, утверждают авторы исследования, опубликованного в журнале Science.

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