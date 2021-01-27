Более 100 тысяч человек скончались от COVID-19 в Великобритании с начала пандемии

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С начала пандемии в Великобритании скончались более 100 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Число летальных исходов достигло 100 162 человек. По данным Reuters, это больше, чем количество погибших граждан Великобритании во время Второй мировой войны.

— С сожалением вынужден сообщить вам, что сегодня количество смертей, зафиксированных от COVID в Великобритании, превысило 100 000, и трудно подсчитать горе, содержащееся в этой мрачной статистике, — говорится в сообщении премьера.

Джонсон отметил, что власти извлекут из произошедшего необходимые уроки, как только вакцина поможет преодолеть распространение коронавируса. Премьер-министр также выразил соболезнования всем родственникам скончавшихся от COVID-19.

По числу летальных исходов Великобритания занимает пятое место, сообщают исследования Университета Джонса Хопкинса. На первом месте находятся США с 425 036 зафиксированными летальными исходами, на втором — Бразилия с 218 878 летальными исходами, а на третьем — Индия, где от коронавируса скончались 153 578 человек.

В Великобритании уже началась вакцинация от коронавируса. Жители страны могут привиться с 8 декабря 2020 препаратами от Pfizer и BioNTech, сообщает РБК.

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