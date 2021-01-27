Названы болезни, которые обостряются при смене погоды

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Смена погоды способна обострить у людей хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам медика, перепады температуры провоцируют реакцию сосудов у всех людей. Но если здоровые граждане могут не замечать этого процесса, то у больных он вызывает разного рода сложности.

— Группы риска — это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт, инсульт, с бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит, ринит. Все эти заболевания обостряются именно тогда, когда идет смена погоды, — цитирует Лапу РИА Новости.

Врач рекомендовала таким людям контролировать состояние здоровья, принимать назначенную терапию и вовремя консультироваться с врачом. Она добавила, что в сырую теплую погоду люди чаще страдают инфекционными заболеваниями, так как часто одеваются не по погоде и переохлаждаются.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что зимняя теплая погода может спровоцировать сонливость, вялость и плохую работоспособность.

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