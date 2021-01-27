Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы болезни, которые обостряются при смене погоды
Фото: «Вечерняя Москва»

Названы болезни, которые обостряются при смене погоды

Анастасия Колоскова

Здоровье

Смена погоды способна обострить у людей хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам медика, перепады температуры провоцируют реакцию сосудов у всех людей. Но если здоровые граждане могут не замечать этого процесса, то у больных он вызывает разного рода сложности.

— Группы риска — это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт, инсульт, с бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит, ринит. Все эти заболевания обостряются именно тогда, когда идет смена погоды, — цитирует Лапу РИА Новости.

Врач рекомендовала таким людям контролировать состояние здоровья, принимать назначенную терапию и вовремя консультироваться с врачом. Она добавила, что в сырую теплую погоду люди чаще страдают инфекционными заболеваниями, так как часто одеваются не по погоде и переохлаждаются.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что зимняя теплая погода может спровоцировать сонливость, вялость и плохую работоспособность.

Читайте также: Синоптики предупредили о понижении температуры в европейской части России

хроническое заболеваниеврач-терапевтаномальная погода
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Все мнения
О проекте