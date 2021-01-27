Курсы доллара и евро понизились на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В среду, 27 января, курс доллара снизился на 0,02 процента и достиг отметки в 75,07 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Кроме того, до 91,18 рубля снизился курс евро. Понижение зафиксировано по информации на 10:00 по московскому времени, оно составило 0,22 процента.

К 10:15 по московскому времени курс доллара составлял 75,01 рубля с понижением на 0,02 процента, а курс евро — 91,17 рубля с понижением на 0,23 процента.

Рост биржевых индексов наблюдался на российском рынке акций. По данным на 10 утра индекс Мосбиржи достиг 3398,38 пункта с ростом на 0,22 процента, а индекс РТС — 1425,59 пункта, с ростом на 0,19 процента.

К 10:11 по Москве показатели выросли еще больше. Так, индекс Мосбиржи составил 3401,13 пункта, увеличился на 0,31 процента, а индекс РТС — 1428,15 пункта с увеличением на 0,37 процента.

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