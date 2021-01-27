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Движение восстановили на юго-западе Москвы после возгорания автобуса
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Движение восстановили на юго-западе Москвы после возгорания автобуса

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, улица НамёткинаКарта всех событий

Движение по улице Наметкина восстановили на юго-западе столицы после возгорания автобуса. Об этом в среду, 27 января, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

— Движение по улице Наметкина открыто. Автобусы № т60, т72, 246, 555, 648 и С5 вернулись на свои привычные маршруты, — говорится в сообщении.

Напомним, утром 27 января на улице Наметкина загорелся автобус № т72. В результате пожара пострадавших нет. Позже стало известно, что возгорание общественного транспорта было ликвидировано.

Видео: Telegram-канал «Москва.Новости»

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