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Неизвестный избил мужчину пистолетом и украл его вещи на юго-востоке столицы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Неизвестный избил мужчину пистолетом и украл его вещи на юго-востоке столицы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Шоссейная улица, 6 Карта всех событий

Неизвестный избил мужчину пистолетом и отобрал его личные вещи в квартире в столичном районе Печатники. Об этом в среду, 27 января, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Уточняется, что днем 26 января в отдел полиции обратился мужчина. Он рассказал, что в доме № 6 по улице Шоссейной произошло разбойное нападение.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в указанной квартире неизвестный ударил пистолетом потерпевшего не менее трех раз по голове. Затем злоумышленник забрал у него сотовый телефон и сумку с инструментами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

— Материальный ущерб устанавливается, — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка.

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