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Еще 5924 пациента вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Еще 5924 пациента вылечились от коронавируса в Москве за минувшие сутки

Ксения Монахова

Город

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5924 пациента за последние 24 часа. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Отмечается, что за минувшие сутки зафиксировано 1837 новых случаев заболевания. За 24 часа госпитализировали 1036 человек, скончались 75.

— Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — говорится в сообщении.

Всего за время пандемии в Москве выявлено 919 662 случая. Среди них 791 320 пациентов выздоровели, 13 175 скончались.

Еще 5924 пациента вылечились от коронавируса в Москве за минувшие суткиФото: Оперштаб

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