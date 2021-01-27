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Четверо военнослужащих получили травмы при обрушении навеса в Подмосковье
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Четверо военнослужащих получили травмы при обрушении навеса в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

Четыре контрактника получили незначительные травмы при обрушении навеса в воинской части в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа в среду, 27 января.

Уточняется, что инцидент произошел 27 января.

— В результате обрушения части конструкции открытого навеса воинской части, дислоцированной в Можайском районе Подмосковья, незначительные травмы (ушибы, ссадины) получили четверо военнослужащих по контракту, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в Можайске пострадали пять военнослужащих.

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Подмосковьеобрушенияроссийские военнослужащие
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