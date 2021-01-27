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Армения разрешит перелеты в Россию для пассажиров с отрицательным тестом на COVID-19
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Армения разрешит перелеты в Россию для пассажиров с отрицательным тестом на COVID-19

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Армения восстановила авиасообщение с Россией для пассажиров с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

Пашинян отметил, что граждане страны смогут снова посещать России через перелеты в конкретные аэропорты. Для выезда из Армении жителям потребуется сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат. Новые правила предварительно установлены на период с 1 февраля по 1 марта.

— Стартует программа «Путешествую без COVID-19», по которой правительства Армении и РФ уже приняли решение, — уточнил Пашинян.

В Армении было разработано приложение с информацией о всех необходимых для перелета лабораториях, рассказала министр здравоохранения страны Анаит Аванесян.

— Граждане, скачав на телефон приложение «Путешествую без COVID-19» могут отправиться в лабораторию и сдать тест, результаты которого будут внесены в приложение QR-кодом, — объяснила министр.

Она добавила, что при разрешение на въезд в Россию будет обозначено в приложении «зеленым окном». Тест на COVID-19 необходимо сдать не более чем за 72 часа до посещения страны, сообщают Известия.

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