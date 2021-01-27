Столичным водителям рассказали о преимуществах поездок на МЦД

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Открытие новых станций Московских центральных диаметров (МЦД) разгрузило Кутузовский проспект, Варшавское шоссе и Люблинскую улицу. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в среду, 27 января.

Уточняется, что там стало свободнее на 2,5 тысячи автомобилей. Пересевшие на общественный транспорт автомобилисты теперь экономят до 44 минут в сутки. Также поездка на МЦД выходит дешевле — проезд в «Центральной» зоне стоит меньше, чем литр бензина.

Такие преимущества доступны уже 13 процентам пассажиров новых станций МЦД. Столько проезжающих по Славянскому бульвару, Курьяново и Остафьево пересели с личных автомобилей, сообщает дептранс в Telegram-канале.

Читайте также: Схему метро и карту парковок добавили в приложение «Московский транспорт»