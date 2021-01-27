Центр госуслуг района Коптево открылся по новому адресу

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Михалковская улица, 4А Карта всех событий

Центр госуслуг «Мои документы» столичного района Коптево открылся по новому адресу. Теперь он работает по адресу Михалковская улица, дом 4а.

В результате переезда площадь офиса увеличилась в два раза. Это позволило создать более комфортные условия для посетителей. Все помещения оформлены в фирменном стиле с использованием современных интерьерных и технологических решений.

В офисе жители Коптева смогут не только оформить важные документы, но и воспользоваться полезными сервисами. Они имеют возможность сделать фотографию в фотокабине. Кроме того, в зале установлены банкомат, терминалы оплаты и вендинговые аппараты, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Москвичам рассказали о доступных по предварительной записи услугах в офисах «Мои документы»