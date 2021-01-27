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Центр госуслуг района Коптево открылся по новому адресу
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Центр госуслуг района Коптево открылся по новому адресу

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Михалковская улица, 4А Карта всех событий

Центр госуслуг «Мои документы» столичного района Коптево открылся по новому адресу. Теперь он работает по адресу Михалковская улица, дом 4а.

В результате переезда площадь офиса увеличилась в два раза. Это позволило создать более комфортные условия для посетителей. Все помещения оформлены в фирменном стиле с использованием современных интерьерных и технологических решений.

В офисе жители Коптева смогут не только оформить важные документы, но и воспользоваться полезными сервисами. Они имеют возможность сделать фотографию в фотокабине. Кроме того, в зале установлены банкомат, терминалы оплаты и вендинговые аппараты, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Москвичам рассказали о доступных по предварительной записи услугах в офисах «Мои документы»

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