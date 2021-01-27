«Знаю, вы уже устали лайкать»: Самойлова опубликовала снимок сына Давида

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Жена исполнителя Джигана и модель Оксана Самойлова поделилась с подписчиками снимком, на котором запечатлена она со своим младшим сыном Давидом.

— Знаю, вы уже устали лайкать мои фотки, но у меня их скопилось как-то очень много, и все они заслуживают быть в ленте, — подписала фотографию Самойлова.

Также модель рассказала, что скоро она собирается устроить вечеринку в честь первого дня рождения сына. По ее словам, зимой особенно хочется праздника.

Поклонники с восторгом отреагировали на пост в Instagram-аккаунте звезды.

«Я хочу и себе такого же малыша»; «Давид все больше становится похож на Майю»; «Очень милый малыш».

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