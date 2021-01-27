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МЧС предупредило москвичей о гололеде и мокром снеге 28 января
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

МЧС предупредило москвичей о гололеде и мокром снеге 28 января

Кирилл Николаев

Город

Гололед и мокрый снег ожидаются в столице в четверг, 28 января. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Москве.

По данным синоптиков, с 6:00 до 21:00 четверга в столице ожидается мокрый снег. На дорогах возможна сильная гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям столицы посоветовали избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями. Водителям рекомендовали снизить скорость на дорогах и соблюдать дистанцию.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 28 января.

Читайте также: Водителей предупредили о снегопаде в Москве в четверг и пятницу

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