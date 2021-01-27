Московская область получит более 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» в феврале

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Свыше 200 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступит в Московскую область в феврале. Данная информация опубликована на сайте телеканала «360°».

Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья, регион уже получил более 133 тысячи доз препарата с начала вакцинации. Из этого числа уже использованы 37 процентов.

В дальнейшем подмосковные власти планируют привить 60 процентов граждан, что составляет около 3,6 миллиона человек. В настоящее время вакцинацию прошли более 59 тысяч жителей Подмосковья, из которых 17 тысяч — представители старшего поколения.

Помимо «Спутника V» в область поступают и другие вакцины от коронавирусной инфекции. Например, в январе сюда были доставлены две тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона».

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