ВОЗ сообщила о рекордном числе умерших от коронавируса за неделю в мире

Фото: twitter.com/GDNonline

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за неделю от коронавируса скончались 95 тысяч человек, это самый высокий показатель жертв инфекции за все время пандемии.

Уточняется, что число заразившихся увеличилось за семь дней более чем на 4,1 миллиона.

По данным организации, с 18 по 24 января в мире был зафиксирован 95 991 летальный случай из-за COVID-19. Также в мире было выявлено 4 104 947 новых случаев коронавируса.

В ВОЗ заявили, что заболеваемость в мире идет на спад уже вторую неделю после пиковых значений в первой неделе января. Сильнее всего заболеваемость уменьшилась в странах Европы и Африки, а выросла — в Северной и Южной Америке, передает ТАСС.

В Соединенных Штатах Америки количество заболевших увеличилось за семь дней более чем на 1,25 миллиона. По последним данным, в США выявлено 25 445 700 случаев коронавируса. Это самый высокий показатель среди всех стран мира.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Швейцария введет новые правила карантина для туристов