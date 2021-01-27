Киев попросил Интерпол арестовать более 100 российских самолетов

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Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, расположенная в Киеве, обратилась в украинское бюро Интерпола. Правоохранителей просят объявить в розыск и арестовать 109 российских самолетов, летавших на полуостров.

— С целью исполнения арестов иностранным государствам также направлены запросы о международной правовой помощи, — добавили в ведомстве.

По данным прокуратуры, на сегодняшний день установлены 500 лайнеров, совершавших рейсы в Крым. Из них «арест наложен» на 190 бортов. 27 января этот перечень пополнился еще 81 самолетом.

Напомним, что в сентябре 2020 года офис генпрокурора Украины заявил об аресте 65 российских самолетов. Причиной стал их полет в Крым. Власти полуострова назвали это решение плодом больного воображения Украины.

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