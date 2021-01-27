Опрос показал, кто готов расстаться со своими свободами ради борьбы с COVID-19

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Социологи провели опрос и выяснили, кто готов смириться с ограничением фундаментальных гражданских свобод на фоне необходимости бороться с пандемией коронавируса. Исследование проводилось в нескольких десятках стран для организации Gallup International.

Как выяснили эксперты Sigma Dos, самые терпеливые люди живут в Германии: 80 процентов местных жителей готовы пожертвовать своими свободами ради сдерживания инфекции. Далее идут испанцы — 75 процентов опрошенных граждан этого государства откажутся от встреч и свободы перемещений в обмен на более плодотворное противостояние COVID-19.

Напротив, самыми свободолюбивыми оказались поляки. По информации специалистов, только 58 процентов респондентов поддержали ограничение своих свобод, однако 32 процента выступили против.

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